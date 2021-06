Mesarya’da offroad heyecanı yaşanacak

Dağçamur Off Road Derneği, Mesarya’da bir ilke imza atarak “Maceraya hazır mısınız?” sloganıyla 1. Mesarya Çamur Oyunları Etkinliğini düzenleyecek

Dağçamur Off Road Derneği yönetimi, Mesarya’da bir ilke imza atarak 20 Haziran’da, 1. Mesarya Çamur Oyunları Etkinliğini düzenleyecek.

Çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle “Maceraya hazır mısınız?” sloganıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, tamamıyla Mesarya bölgesinde olacak. Gezide toprak parkur, asfalt parkur ve macera oyun alanı bulunacak. Macera etabında birbirleriyle mücadele edecek olan ekiplerin ilk üçe girenlerine kupa takdim edilecek. Aynı zamanda oyun alanında yiyecek içecek standları da kurulacak. Günün sonunda asfalt güzergâhtan Alevkayası Piknik Alanına varılıp gün sonlandırılacak. Katılımın çok yüksek geçeceğini ümit eden Dağçamur Off Road Derneği yönetimi, katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyeceğiniduyurdu.

Dağçamur Off Road Derneği yönetimi, 20 Haziran için toplanma yerlerini açıklarken,yerler “Lapta-Girne bölgesi için saat 08.30 hareket Karakum Metropol Park Yeri, Güzelyurt bölgesi için saat 08.30 hareket Güzelyurt Lemar Park Yeri, Lefkoşa – Mağusa – Mesarya hareket saat 09.30 Erülkü Tır Parkı” olacak.