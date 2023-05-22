Lefkoşa Ralli Sprint’te kazanan Haskasap-Mulla ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nda “ChaglaFood&Drink Lefkoşa Ralli Sprint” adıyla yapılan rallide Haskasap-Mulla ikilisi zafere ulaşmayı başardı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna ChaglaFood&Drink Ralli Sprint yarışıyla devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, ChaglaFood&Drink’in yarış sponsorluğunda yapılan organizasyon sezonun ikinci Ralli Sprint’i olarak yapıldı. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan veren organizasyon Hamitköy bölgesinde hazırlanan, yaklaşık 7.5 kilometrelik etapta gerçekleştirildi. Ekipler etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçerken, etabın en iyi derecesini elde etmeye çalıştılar. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata, NHG Construction ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşmayı başaran ekip, NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışan ikili, 5 dakika 36.274 saniyelik dereceleri ile birinci oldular. İkinci hakkında lastik patlatarak derecesini geliştiremeyen fakat sadece 1,8 saniyelik farkla ikinci olan ekip, Ford Fiesta S2000 araçlarıyla, Goodyear Racing Team adına yarışan ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu. Uzun bir aranın ardından Mitsubishi Lancer EVO 9 ile etaplara dönen eski şampiyon Ömer Yıldız, Kani Avkıran’ınCo-pilotluğunda üçüncü olan ekipti. StageCarsRally Team adına yarışan ekibin derecesi ise 5 dakika 43.276.ChaglaFood&Drink Lefkoşa Ralli Sprint, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan ChaglaFood&Drink önünden başladı. Servis alanının da orada kurulduğu yarışın ödül töreni de yine aynı noktada yapıldı. Son yılların Sprint rekorunun kırıldığı yarışta 24 ekip start aldı. Genel klasmanda olduğu gibi sınıflarda da büyük çekişme yaşandı. Hasaksap-Mulla ikilisi genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de zirvede yer aldı. Bozalanlar-Odun ikilisi sınıf 2 ikincisi olurken, Sınıf 3’de podyumu Kıbrıs Online RallyTeam’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi tamamladı. Genel klasman üçüncüsü olan Yıldız-Avkıran ikilisi Sınıf N’de zirvede yer aldı. Sınıf N’de ikinci İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi olurken, Sınıf N’de üçüncü StageCarsRallyTeam’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu. Sınıf 1’de ise zirve Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisinin oldu. İkinci BilgimerRallyTeam’den Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi olurken, üçüncü Buğur Kambillili-Sel Diker ikilisi oldu. Sınıf R’de güneyden yarışa katılan iki kardeş ekip; LambrosIonnides-MariosPanayitou ikilisi birinci, LambrosIonnides-MariosPanayitou ikilisi ise ikinci oldu. Bu sınıfta podyumu tamamlayan ekip Goodyear Racing Team’den Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi oldu. Sınıf 3’te Karaduman RallyTeam’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi birinci, Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi ise ikinci oldu. Sınıf T2’de yalnız yarışan Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi ise birincilik kupasını almaya hak kazandı. Gençler klasmanında ise Hüseyin Yarkıner pilotlarda birincilik kupasını almaya hak kazandı. Co-Pilotlarda Asaf Yiğittürk birinci, Ahmet Sular ikinci ve Ahmet Biricik üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda ise Hande Küfi birinci, Sel Diker ikinci, Zeliha Güllü üçüncü oldu. Osman Palabıyık Yarışın Kahramanı kupası ise, uzun bir aranın ardından etaplara dönen Derviş Dizliklioğlu’na takdim edildi. Yarışın şanssız ekibi ise, kaza yaparak yarışı tamamlayamayan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTOK Başkanı TiginKişmir ile Yönetim Kurulu üyeleri ve sponsorChaglaFood&Drink direktörleri ile ailesi takdim etti.