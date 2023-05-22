Cimnastik antrenörleri, Ankara’da eğitimde

KKTC Cimnastik Federasyonu, hedefi olan 10 bin çocuğa ulaşma yolunda antrenör gelişimine de büyük önem verirken, elit sporcuların da gelişimine katkı sağlama adına da antrenör gelişimini ilerletmeye çalışıyor.

Aynı zamanda antrenör olan Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan ile antrenör Ayten Kasap Topal, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen olan 3. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursuna katılmak için Ankara’ya gittiler.

Uygulamalı dersler alan Hasan Sapsızoğlu, Basri Aydoğan ve Ayten Kasap Topal, 26 Mayıs tarihine kadar kursta eğitim alacaklar. Hasan Sapsızoğlu, Basri Aydoğan ve Ayten Kasap Topal, aldıkları eğitimler sonrasında ise KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesinde kendi kurslarını yaparak, federasyon antrenörlerinin seviyelerini yukarıya çekmeyi hedefliyorlar.

