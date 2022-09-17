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Lefke’de Motodrag heyecanı yaşanacak

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2022 KITMOK Güven Sigorta sezonuna,bu sezon ilk kez yapılan ve çok beğenilen Rolling Motodrag yarışı ile devam ediliyor. 18Eylül 2022 Pazar, Yeni Lefke Çevre yolu üzerinde yapılacak yarışa 47 kayıt alındı

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Lefke’de Motodrag heyecanı yaşanacak
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Lefke BelediyesiRolling Motodrag Yarışı, bugün(18Eylül 2022 Pazar)yapılıyor. Şampiyonaya dahil olmayan bu özel yarış, hareketli startla başlayacak ve 600 metre sonunda tamamlanacak. KITMOK organizatörlüğünde Haziran ayından denenen bu format yarışçılar ve seyirciler tarafından çok beğenilince Lefke’de, Lefke Belediyesi sponsorluğunda ikincisi organize edildi. Lefke Belediyesi’nin yanı sıra yarış; Güven Sigorta, YZC Lastik Servisi, Memoli Restoran, Halisköy, Cittaslow, Lungo Cafe, WorldTechBüroteknik, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak. Yeni Lefke Çevreyolu üzerinde, Doğancı-Lefke arasındaki yolda yapılacak olan yarışın merkezinin Doğancı çemberi olacağı duyuruldu. 11.30’da sıralamalarla başlayacak olan yarışın ikili eşleşmeleri 14.00’te start alacak. 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olmak üzere 6 farklı sınıfta toplam 47 kayıt alınan yarışın kayıt işlemleri de tamamlandı. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 18.00’de ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
 
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