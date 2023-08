Klasikler Türkiye İş Bankası slalom yarışı ile piste çıkıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında olan ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 3 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, 18 Ağustos 2023 Cuma akşamı, yapılacak yarışla devam ediyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın altıncı etkinliği olan “Türkiye İş Bankası Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ikinci yarışı, 18 Ağustos 2023 Cuma akşamı Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 2023 Slalom Şampiyonası’nın ikinci ayağı ve Klasik Otomobil Sergisi’nde saat 18.30’dan itibaren klasik araçlar sergi alanında toplanmaya başlayacak. Saat 19.30’da ise yarış start alacak. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 3 yarış olarak planlanan şampiyonada, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak.

2 FARKLI PİST ŞEKLİNDE YARIŞLAR OLACAK

CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radio ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla yapılacak slalom yarışında klasik severler Cemsa Sporting Center pisti içerisinde hazırlanmış iki pist şeklinde yarışacaklar. A pistinde klasikler, daha süratli ve uzun olan Extreme pistinde ise Turing klasmanı yarışçıları mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi 1 araç ile 2 kişi kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekler. Dernekten yapılan açıklamaya göre yarış hakkında bilgi almak ve kayıt için 0548 895 20 05 numaralı telefona ulaşmanın yeterli olacağı duyuruldu.



Kategoriler:

1.Genel Klasman

2.E Klasmanı ( 1946-1960)

3.F Klasmanı (1961-1970)

4.G Klasmanı (1971-1980)

5.H Klasmanı (1981-1991)

6.Turing Klasmanı (1992 sonrası )

7.Kadınlar Klasmanı

8.VW Cup

9.Mini Cup

10.Mercedes Cup

11.Ford Cup

12.BMW Cup