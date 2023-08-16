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Taekwondocular BRT için yarışacak

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Taekwondocular BRT için yarışacak
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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Bayrakl Radyo ve Televizyon Kurumu’nun 60. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde BRT 60. Yıl Şampiyonası organize ediyor.
BRT ile işbirliğinde gerçekleştirilecek organizasyon 18 Ağustos Cuma günü yapılacak.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde tüm bölge sporcularının katılımı ile gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular kırış, hyong, kata ve zor hareketler kategorilerinde yarışacaklar.
Organizasyonda federasyon başkjanı Eyüp Zafer Gökbilen de gösteri kırışı gerçekleştirecek.
Müsabakalar sonunda düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek olanlara ödülleri BRT Müdürü Meryem Özkurt, Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve diğer yetkililer tarafından verilecek.
 
 
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