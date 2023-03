Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) 2023 sezonu başlıyor. KTKOD 2023 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk etkinliği olacak olan gezi, Şampiyon Melekler anısına, FLY Kıbrıs Hava Yolları sponsorluğunda yapılacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) artık geleneksel hale gelen sezonun açılış etkinliği, “Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi” bu yıl 12’nci kez yapılıyor. KTKOD 2023 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk etkinliği olacak olan gezi, Şampiyon Melekler anısına, FLY Kıbrıs Hava Yolları sponsorluğunda 26 Mart 2023 Pazar günü yapılacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de istikamet Gazimağusa olacak. 26 Mart 2023 Pazar sabahı saat 09.00-10.00 saatleri arasında Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Merkezi’nde toplanacak olan klasik severler, 10.00’da hareket ederek Gazimağusa’ya yol alacak. 11.30-12.00 saatleri arasında Güvercinlik kavşağında diğer bölgelerden geziye katılacak olan klasik severlerin de katılımıyla Gazimağusa Türk Maarif Koleji karşısında bulunan Belediye Oto Parkı’na doğru ilerlenecek ve araçlar sergi pozisyonu alacak. İsias ortak davamız etiketiyle ve sloganıyla, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile birlikte yapılacak olan etkinlikle sezon açılmış olacak.

Her sezon klasik severlerin araçlarını hazırlayıp sergiledikten sonra sezona başladığı bu organizasyonda 100’ün üzerinde klasik araç sergileniyor. Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve FLY Kıbrıs Hava Yolları’nın ana sponsorluğunun yanı sıra Telsim, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçiriliyor.