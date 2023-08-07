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Klasikler gece rallisinde buluşuyor

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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın ikinci rallisi, “Şeherde Gece Rallisi” 9 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yapılıyor

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Klasikler gece rallisinde buluşuyor
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) yaz etkinlikleri arasında geleneksel hale gelen “Şeherde Gece Rallisi” sezonun ikinci rallisi olarak 9 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yapılıyor. KTKOD Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın beşinci etkinliği ve ikinci rallisi olacak olan ralli, 9 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı Lefkoşa Bandabulya’nın yolu üzeri, The Native Gastro Pub’da 18.00’de start alacak.
Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu, The Native Gastro Pub’ın yarış sponsorluğu ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek “Şeherde Gece Rallisi”, ayrıca; CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçiriliyor. Gidecekleri güzergahı start anında alacakları yol notlarından öğrenecek olan klasik severler, 2 Sabit Hız Testi, toplam 29 kilometrelik güzergahın ve etap aralarında her zaman olduğu gibi izaz ikramların ardından takribi 20.30’da finiş için The Native Gastro Pub’a ulaşacaklar ve ödül töreninin ardından organizasyon sona erecek.
 
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