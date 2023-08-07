Amatör voleybolcular Mehmetçik Plaj Voleybolu Turnuvası’nda buluştu

İki gün süren Amatör Plaj Voleybolu Turnuvasında, Eray Çoban - Hasan Mertel - Ergün Köseoğlu üçlüsü şampiyon olurken, İbrahim Kahyaoğlu - Hanife Kahyaoğlu - Fırat Kızıltunçlar üçlüsü ikinci, Okan Helvacı - Hilmi Tekoğlu - Gökhan Varol üçlüsü ise üçüncü oldu

61. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetler ilk olarak Amatör Plaj Voleybol turnuvası ile başladı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında iki gün boyunca oynanan 16 karşılaşma sonunda şampiyonlar belli oldu.61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında toplam 16 maçın oynandığı Çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları ile tamamlandı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında tek kategoride gerçekleştirilen ve sporcuların amatör olarak mücadele ettiği Plaj Voleybol turnuvasında 16 takım olmak üzere 42 sporcu mücadele etti. Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün 8 maç oynanarak çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi.Amatör Plaj Voleybol turnuvası çeyrek final maçlarında Hasan-Eray-Ergün rakipleri Hasan-Hasan-Hasan’nı 2-1, Ercan-Günay-Sezar rakipleri Özgün-Mehmet-Ahmet’i 2-0, İbrahim Fırat-Hanife rakipleri Abdi-Ekrem-Hasan’ı 2-0, Okan-Hilmi-Gökhan rakipleri Hüseyin-Sultan-Atakan’ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Amatör Plaj Voleybol turnuvası yarı final maçlarında Ergün-Eray-Hasan rakipleri Ercan-Sezar-Günay’ 2-0, İbrahim-Fırat-Hanife rakipleri Okan-Hilmi-Gökhan’ı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.Amatör Plaj Voleybol turnuvası final maçlarında Hasan-Eray-Ergün rakipleri İbrahim-Fırat-Hanife’yi 2-1 mağlup ederek Amatör Plaj Voleybol turnuvası şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Okan-Hilmi-Gökhan rakipleri Ercan-Sezar-Günay’ı 2-1 mağlup ederek üçüncü oldu.Amatör Plaj Voleybol turnuvasında şampiyon olan, dereceye giren takımlara ödülleri Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis Üyeleri tarafından verildi.Amatör Plaj Voleybol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.1. Eray Çoban, Hasan Mertel, Ergün Köseoğlu2. İbrahim Kahyaoğlu, Hanife Kahyaoğlu, Fırat Kızıltunçlar3. Okan Helvacı, Hilmi Tekoğlu, Gökhan Varol