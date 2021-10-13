Klasikler Çoban anısına slalom yaptı

Güzelyurt Klasik Araçlar Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği Dürü Çoban anısına klasik otomobil slalom yarışı gerçekleştirildi.

Güzelyurt Belediye Düğün parkı önünde Güzelyurt Belediye başkanı startını verdiği yarışa 75 araç katıldı. Yarış her yıldan daha fazla bir katılım olurken, çok sayıda seyirci festival havasında geçen klasik otomobil slalom yarışını izledi.

8 kategoride yarışılan Dürü Çoban Anı Yarışında kategoriler ve dereceleri şöyle oluştu:

0-1200 cc kategori

1.İbrahim Yücebaş 2.33

2.Tünay Aydın 2.44

3.Bora Mesutoğlu 2.50

1200cc-1500cc

1.Erdoğan Aşık 2.17

2.Hüseyin Gümüşok 2.20

3.Ali Köroğlu 2.23

1501-1800 cc

1.Ali Güran Tahsin 2.25.323

2.Tahir Kıbçak 2.25.637

3.Yıldıray Uzmaner 2.27

1801-2100

1.Arcan Yiğit 2.17

2.Ömer Ataçağ 2.22

3.Mehmet Adalı 2.25

2101-2400 cc

1.Hüseyin Akdoğdu 2.36

2.Mustafa Dallı 2.44

3.Mustafa Şenyurt 2.48

2401 cc Üstü

1.Taner Gerçel 2.24

2.Erman Balkay 2.34 510

3.Tahir Selviler 2.34 572

Süper klasik

1.Halil Yiğit 2.59

2.Ali Çoban 3.01

3.Ahmet Sakinoğlu 3.07

Bayanlar

1.Birgül Kocalı 3.02

2.Feyza sağar 3.17

3.Alev Ataçağ



