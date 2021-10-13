Hakel: Genç bir kadroyla mücadele ediyoruz

Kadir Hakel “Baf Ülkü Yurdu olarak genç bir kadroyla mücadele ediyoruz. Bu nedenle ilk haftalarda aldığımız istikrarsız sonuçlar doğaldır. Artık yaralarımızı sarmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Ligde beşinci haftanın açılış maçında sezona iyi başlayamayan 2 Güzelyurt ekibi Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu, Cuma akşamı saat 18:30’da Üner Berkalp Stadında derbide karşılaşacaklar.Teknik direktörü Kadir Hakeleşliğinde 4 antrenmanla maça hazırlanan galibiyetsiz Baf Ülkü Yurdu’nda Kadir Hakelmaçla ilgili şu açıklamayı yaptı:Baf Ülkü Yurdu olarak genç bir kadroyla mücadele ediyoruz. Bu nedenle ilk haftalarda aldığımız istikrarsız sonuçlar doğaldır.Artık yaralarımızı sarmak istiyoruz. Binatlı ile oynayacağımız maç da bu nedenle bizim için bir şanstır. Sakatlığı devam eden Ekrem’den bu maçta büyük ihtimalle yine yararlanamayacağız. Ancak ben oynayacak tüm futbolcularıma güveniyorum.Taraftarımızın bizi desteklemesi için tribüne gelmelerini diliyorum. Dostça, centilmence, fairplay ruhu ile oynanan bir derbi olmasını dilerim.”