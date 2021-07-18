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Klasik slalomda birincilik Sokollu’nun

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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin, 117 klasik aracın katılımıyla düzenlediği yılın ilk slalom yarışını 1972 model Ford Escort MK1 Mexico klasiğiyle geçtiğimiz sezonun yıldızı Aykut Sokullu kazandı

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Klasik slalomda birincilik Sokollu’nun
Gökhan KUZU
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Döveç Group of Companies ana sponsorluğunda gerçekleşen 117 klasik aracın katılımıyla yılın ilk slalom yarışı tamamlandı.
Yarışta günün en hızlı ismi ve genel klasman şampiyonu 1972 model Ford Escort MK1 Mexico klasiğiyle Aykut Sokullu oldu. Aykut Sokollu geçen sezona da damga vuran kişiydi. İkincilik ise 1970 model Austın Mini ile Çoşkun Gürel’in olurken üçüncülük kürsüsü 1983 model Austın Mini Rally Type ile Erdoğan Aşık’ın oldu. Çok kalabalık bir katılım ve izleyici grubu ile ZET karting tesislerinde yapılan yarış herkes tarafından takdirle karşılandı.
BRTK 2, Kıbrıs Postası, Gelengül Production ve derneğin resmi facebook sosyal hesaplarından da canlı olarak yayınlanan yarış birbirinden renkli ve güçlü arabaların performanslarıyla nefes kesti.
Yarışta genel klasman ödüllerini Dernek başkanı Burçin Aliusta ve Döveç Group direktörlerinden Buğra Döveç takdim etti. Diğer klasman ödüllerini ise dernek yönetim kurulu ve gecede bulunan protokol misafirleri verdi.
 
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