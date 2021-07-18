Bisiklette Burgul Sezonu sürüyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun (KTBF) organize ettiği Güner Burgul Anı Sezonu yarışları sürüyor.

Güner Burgul Anı Sezonu içerisinde yer alan TTT (Takım Zamana Karşı) yarışı gerçekleştirilirken, yarışlarda şu dereceler alındı:

17+ Erkek Ferdi Takım Kategorisi

Flying Turtles——– 36.51.986

17+ Erkek Takım Kategorisi

Velocypri ———— 37.37.036

Green Pedal———- 39.42.320

GaraDuman———- 41.57.846

BSD——————- 42.20.868

Tüfekçi—————- 48.10.597

17+ Kadın Takım Kategorisi

Green Pedal——– 50.11.606

Yıldız Erkek Takım Kategorisi

Green Pedal——– 23.04.188

Velocypri ———- 26.24.398

Herkes İçin Bisiklet :

HiB Erkek Kategorisi :

Garmin Kıbrıs——— 41.29.876

Team Deceuninck—- 42.48.243

GaraDuman-1——— 45.01.271

Annaç Bike Shop—— 47.00.913

GaraDuman-2——— 49.55.355

HiB Kadın Kategorisi :

BSD Women——— 55.38.888

