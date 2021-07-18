Bisiklette Burgul Sezonu sürüyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun (KTBF) organize ettiği Güner Burgul Anı Sezonu yarışları sürüyor.
Güner Burgul Anı Sezonu içerisinde yer alan TTT (Takım Zamana Karşı) yarışı gerçekleştirilirken, yarışlarda şu dereceler alındı:
17+ Erkek Ferdi Takım Kategorisi
Flying Turtles——– 36.51.986
17+ Erkek Takım Kategorisi
Velocypri ———— 37.37.036
Green Pedal———- 39.42.320
GaraDuman———- 41.57.846
BSD——————- 42.20.868
Tüfekçi—————- 48.10.597
17+ Kadın Takım Kategorisi
Green Pedal——– 50.11.606
Yıldız Erkek Takım Kategorisi
Green Pedal——– 23.04.188
Velocypri ———- 26.24.398
Herkes İçin Bisiklet :
HiB Erkek Kategorisi :
Garmin Kıbrıs——— 41.29.876
Team Deceuninck—- 42.48.243
GaraDuman-1——— 45.01.271
Annaç Bike Shop—— 47.00.913
GaraDuman-2——— 49.55.355
HiB Kadın Kategorisi :
BSD Women——— 55.38.888
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