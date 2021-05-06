Denktaş şampiyonluk hedefiyle sürecek

Rauf Denktaş, hedefleri ile ilgili açıklama yaparken, “Hamitköy Sprint Yarışı arabama alışma adına iyi bir antrenman oldu. Chase Grup Rallisinde hedefim birincilik olacak. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında da hedefim şampiyonluktur.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi 7 Mayıs Cuma Günü Saat 16.30’da ZetKartingtesislerinde 21 ekibin katılımıylastart alacak.

Ralli öncesinde yarışın sponsoru olan Chase Direktörü ve yarışçı Rauf Denktaş, hedefleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ZetKarting’de başlanan serüvene geri dönüleceği için çok mutluyum. Bu sporun burada yapılmasından çok mutlu olduğumubildirmek isterim.

Karting sürmenin normal hayatta da getirisi vardır. Çocuklarımızın ilk eğitimini burada alması gerektiğini düşünüyorum. Burası motor sporlarının ana sınıfıdır. Kurumun 1 sporcusu olarak da burada bulunmaktan çok mutluyum. Organizasyon için katkı koyan herkese teşekkür ederim. ZetKarting tesisleri ile sezonun açılmasından da ayrıca mutluluk duymaktayız.

Yeni aracım ile birlikte sezona güzel hazırlandığımızı da düşünüyorum. Bu sezon 7 adet R5 aracının yarışacak olması, çekişmeli bir sezon geçeceği anlamına geliyor. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını sadece Kıbrıs değil tüm dünya takip edecek.

Hamitköy Sprint Yarışı benim için yeni arabama alışma adına iyi bir antrenman oldu. Chase Grup Rallisinde hedefim kesinlikle birincilik olacak. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında da hedefim şampiyonluktur.”



