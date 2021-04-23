KKTOK çevreyi temizledi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının ilk yarışı geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Tigin Kişmir başkanlığındaki yönetim kurulunun organizesi ile binlerce kişinin pandemi kurallarına göre izlediği yarış sonrasında “KKTOK Work Team” etapların temizliğini yaptı. Seyircilerden arta kalan atıkları toplayan “KKTOK Work Team”, yarışın yapıldığı alanı temizleyerek, çevreye olan duyarlılığını gösterdi.
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