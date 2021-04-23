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Mağusa’da hentbolcular çalışıyor

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Mağusa’da hentbolcular çalışıyor
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KKTC Hentbol Federasyonu bakanlar kurulu kararları çerçevesinde 1 Nisan'dan itibaren üye kulüplerine antrenmanlarına başlama izni vermişti. Takımlar alınan kararlar gereği, antrenmanlar öncesinde haftalık olarak PCR testlerini yapıp antrenmanlarına devam ediyor.
Mağusa Gençlik Akademisi takımı da alınan kararlar çerçevesinde antrenör Kılıç Ali Kahraman eşliğinde antrenmanlarına yoğun bir programla devam ettiriyor.
 
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