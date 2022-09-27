Kişmir’den itfaiyecilere teşekkür plaketi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir, İtfaiye Haftası nedeniyle, KKTC İtfaiye Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette İtfaiye müdürü ve amirlerine, teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Tigin Kişmir,” İtfaiye ve itfaiyecinin hayatımızdaki yerinin çok önemli olduğunu, hayataımızın her döneminde satatümüz ne isterse olsun yardımlarına heran ihtiyaç duyabileceğimiz kahramanlar ordusu olarak nitelendirebileceğimiz Devletimizin en önemli kurumlarından bir tanesidir” diye konuştu.

Başkan TiginKişmir, itfaiyenin, yaptıkları organizasyonlarda verdiği destek ile çok daha güvenli ve huzur veren organizasyonlar gerçekleştirilebildiğini belirtirken, itfaiyenin, otomobil ve motorsporlarının yapılan faaliyetlerinde çok büyük paydaşlarından biri olduğunu ve bundan sonraki süreçte de itfaiyenin desteklerine ihtiyacı duyacağını söyleyerekKKTOK ve devlet kurumlarıyla olan işbirliğinin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarında devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Yapılan ziyarette İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar ise şu ifadeleri kullandı:“Ülkemizde çıkan yangınlar sonucunda vatandaşlarımız maddi ve manevi olarak etkilenmekte, ülkemizin milli serveti olan ormanlarımız yok olmaktadır. Ülkemizde bu felaketleri önlemek için kurulan İtfaiye teşkilatının amacı, önleme, kurtarma ve söndürmedir bu yüzden İtfaiye Müdürlüğü olarak bu konularda hedef kitleler belirleyip sürekli çalışmaktayız. Basın bültenleri, basın bilgi notları, yangınları önleyici afişler, kamu spotları, yangınları önleme ile ilgili bilgilendirici ve ikaz edici paylaşımlar yapılmakta ayrıca yangınları önleme ile ilgili radyo ve televizyon programlarına katılarak yangınlara ve diğer olaylara karşı alınması gereken önlemler ve bilgilendirmeler yapmaktayız. Özellikle Yangın olaylarında zaman ve önleyici tedbirler çok önemli bir unsurdur bu yüzden zamanında tedbir alarak doğabilecek felaketleri önceden önleyebiliriz.

Yapılan çalışmalarda, İtfaiye Müdürlüğü projesi olarak planlanan Lefkoşa Sanayi Bölgesi İtfaiye Şubesi eğitim alanına katkılarından dolayı Sayın Tigin KİŞMİR başkanlığında Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’na Teşekkür ederiz ve bundan soraki işbirlikteliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

