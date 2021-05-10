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Kaymaklılı Omonoialıların şampiyonluk coşkusu

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Kaymaklılı Omonoialıların şampiyonluk coşkusu
Güney Kıbrıs 1. Ligini şampiyon olarak tamamlayan ve şampiyonluk kupasını kaldıran
Omonoia'ya, Kaymaklı bölgesinde kalan Rum taraftarları da destek verdi. 
Arabalarının üzerine siyah boyayla Kaymaklı ve MR. BERG- GAME OVER yazan KaymaklılıOmonoia taraftarlarının bu yazıları yeşil – siyahı oluşturarak yazmaları, renklerin Küçük Kaymaklı'nın da renklerine benzemesini sağladı.

 
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