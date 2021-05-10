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Boğaziçi’nde kazanan dostluk oldu

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Boğaziçi’nde kazanan dostluk oldu
BTM 2. Lig kulüplerinin futbol alt yapılarına yatırımları devam ediyor. Bu kulüplerden olan Boğaziçi ile Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü alt yapı takımları geçtiğimiz hafta dostluk maçı oynadılar.
Boğaziçi halı sahasında oynanan maç büyük çekişme içerisinde ancak centilmence geçerken, maç beraberlikle sonuçlandı. Son anına kadar heyecanın olduğu maç 3 – 3 berabere tamamlandı.
 
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