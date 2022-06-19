Kartingde Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz akşam (18Haziran 2022Cumartesi)yapılan yarışla devam etti. Altı yarışlık takvimin ikinci ayağı olan yarış Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdi. Öğleden sonra antrenmanlarla başlayan organizasyon, akşamüzeri başlayan sıralama turları ve birinci ayak yarışları ile devam etti. Final yarışları ise akşam karanlığında, projektörler altında yapıldı ve organizasyon tamamlandı.
MİRALAY, ÖZÇINAR, KAHRAMAN VE BALLI BİRİNCİLİĞE UZANDI
Toplamda 25 yarışçının 4 kategoride büyük çekişmesine sahne olan yarış, 2 ayak üzerinden yapıldı. Cemsa Sporting Center’in de katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde RüzgarMiralay birinciliğe ulaşmayı başardı. İkinci Rüzgar Okman olurken, aynı puanla Erin Bolkaner üçüncü oldu. Junior kategoride Niyazi Özçınar ilk yarışta olduğu gibi iki yarışı da kazanarak birinciliğe ulaştı. İkinci Hasan Onalt olurken, üçüncü Hasan Macila oldu. Senior kategoride de çekişme yaşandı ve aynı puana sahip iki yarışçıdan Halil Kahraman birinciliğe ulaştı. Onu Mustafa Efeefe takip etti. Gazi Yuca ise üçüncü oldu. Master kategoride bu kez iki yarışı da Güner Ballı kazandı. İzzet Çınar ikinci, Arkın Şevketoğlu üçüncü oldu. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı ve kupaları KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.
Dereceler:
|Mini
|
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|RüzgarMiralay
|5
|20
|20
|40
|2
|Rüzgar Okman
|7
|17
|15
|32
|3
|Erin Bolkaner
|9
|15
|17
|32
|4
|Eren Murat Ortaç
|95
|11
|10
|21
|5
|Murat AteşAdıgüzel
|4
|8
|13
|21
|6
|TuğraSıddık
|11
|6
|11
|17
|7
|Su Karalım
|8
|13
|DNF
|13
|8
|AteşKaralım
|2
|10
|DNF
|10
|9
|İsmail Araz
|10
|9
|DNF
|9
|10
|Zafer Niyazi
|33
|7
|DNF
|7
|11
|YaşarCahitoğlu
|19
|5
|DNF
|5
|12
|Arın Bolkaner
|24
|DNS
|DNS
|0
|Junior
|
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|Niyazi Özçınar
|7
|20
|20
|40
|2
|Hasan Onalt
|10
|17
|15
|32
|3
|Hasan Fikri Macila
|91
|15
|17
|32
|4
|DemirGoksan
|6
|13
|13
|26
|5
|Metin Bıçkıcıoğlu
|47
|DNF
|DNS
|0
|Senior
|
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|Halil Kahraman
|11
|17
|20
|37
|2
|Mustafa Efeefe
|22
|20
|17
|37
|3
|GaziYuca
|49
|15
|13
|28
|4
|MertUzun
|4
|DNF
|15
|15
|Master
|
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|GünerBallı
|54
|20
|20
|40
|2
|İzzetÇınar
|515
|17
|17
|34
|3
|Arkın Şevketoğlu
|73
|15
|15
|30
|4
|BerkEkensoy
|5
|13
|13
|26
|5
|Enver E. Özbeşer
|9
|11
|11
|22