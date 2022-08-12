Karting Şampiyonası’nın dördüncü yarışı ZetKarting’de yapılıyor

Nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası’nın dördüncü yarışı bugün yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin ‘nesdersan.com’ ana sponsorluğunda organize ettiği altı yarışlık takvimin dördüncü ayağı ZET Karting’de yer alacak.

Saat 18.20’den itibaren sıralama turlarının yapılacağı yarışta ilk mücadele saat 20.00’de, final yarışları ise 21.40’da yapılacak.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride geçecek mücadele için kayıt işlemleri dün saat 17.00’de tamamlandı.



