İlk yarışta zafer Haskasap-Mulla ikilisinin

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun düzenlediği 2022 yılı ilk yarış ralli yarışı olan Mehmet Alptürk Anı Ralllisi'ni Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazandı. Ralli’de ikinci Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ,üçüncü ise Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer oldular.
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