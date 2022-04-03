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İlk yarışta zafer Haskasap-Mulla ikilisinin

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İlk yarışta zafer Haskasap-Mulla ikilisinin
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun düzenlediği 2022 yılı ilk yarış ralli yarışı olan Mehmet Alptürk Anı Ralllisi'ni Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazandı. Ralli’de ikinci Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ,üçüncü ise Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer oldular.
 
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