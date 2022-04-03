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Derbinin galibi yok

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip, puanınıı 71'e yükseltti

Derbinin galibi yok
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
Medical Park Stadı'nda oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Trabzonspor’un golünü oyuna 2.devrede giren Cornelius 56. dakikada atarken, Beşiktaş’ın golünü ise 71. dakikada Rosier attı
Bordo-mavili ekip, puanını 71'e yükseltti. Beşiktaş'ta Batshuayi penaltı kaçırıken, Larin 80 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
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