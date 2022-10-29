İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, geçilen 4 etapla devam etti. Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda yapılan rallinin ikinci gününü de Haskasap-Şevketoğlu ikilisi lider tamamladı.

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 29:43.1 2 3 Fina Racing Team Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta R5 2 30:18.4 3 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 30:53.8 4 5 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 32:32.8 5 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 32:35.0 6 12 Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi Lancer Evo IX N 32:37.2 7 7 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 32:49.4 8 4 NEU Drift Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 33:32.8 9 9 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 34:05.8 10 17 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Mitsubishi Lancer Evo IX N 34:21.6 11 15 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 37:04.8 12 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ahmet Buzlukçuoğlu Peugeot 206 Gti 3 38:50.4 13 10 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 Bitiremedi 14 8 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 Bitiremedi 15 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi Lancer Evo VI 1 Bitiremedi

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı dün (29 Ekim Cumartesi) geçilen 4 etapla devam etti. Üç günlük programla organize edilen Gülgün Süt Mamülleri 2022 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etabı ikişer kez art arda geçtiler. İlk günün lideri olan, NEU Drift RacingTeam’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi, ikinci gün geçilen 4 etabın 2’sinde en iyi dereceyi yaparak liderliklerini korumayı başardılar. 29 dakika 43.1 saniyelik dereceleriyle lider olan ikiliyi, açılış etabında sıkıntı yaşayarak geriye düşen, fakat Serdarlı etaplarında iki kez en iyi dereceyi yaparak ikinci sıraya kadar tırmanan Fina Racing Team ekibi, Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi takip etti. Alptürk-Yücener ikilisinin derecesi 30 dakika 18.4 saniye. Yine açılış etabında sıkıntı yaşayan ve gerilere düşen fakat Serdarlı’da üç etabı üçüncü bitiren Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi günün üçüncüsü oldular. Özellikle Serdarlı’da ünlü zıplama noktasının seyircilerle dolduğu rallinin ikinci günü 3 ekip mekanik sorun yaşayarak günü tamamlayamadı. Sınıf N’de Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi günü lider tamamlarken, Sınıf 1’de Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasım Çetinkaya ikilisi ve Sınıf 3’te Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi günü lider tamamladı.Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile yapılan yarışta üçüncü gün Balıkesir bölgesinde olacak. Servis alanının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde kurulduğu rallide ekipler bugün (30 Ekim Pazar)Meriç ve Balıkesir isimleriyle hazırlanan etapları geçecekler. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etap ikişer kez art arda geçilecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların tamamlanmasının ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek ve takrini 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.Servis: 09:35Meriç 1: 10.13Meriç 2: 11.16Servis: 11:56Balıkesir 1: 13.49Balıkesir 2: 14.42Servis: 15.12Finiş-Zahra Sokak: 16.30