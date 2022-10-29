İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi

Bugün (30 Ekim Pazar) ralli Balıkesir bölgesinde olacak
Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile yapılan yarışta üçüncü gün Balıkesir bölgesinde olacak. Servis alanının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde kurulduğu rallide ekipler bugün (30 Ekim Pazar)Meriç ve Balıkesir isimleriyle hazırlanan etapları geçecekler. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etap ikişer kez art arda geçilecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların tamamlanmasının ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek ve takrini 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.
Program
30 Ekim Pazar
Servis: 09:35
Meriç 1: 10.13
Meriç 2: 11.16
Servis: 11:56
Balıkesir 1: 13.49
Balıkesir 2: 14.42
Servis: 15.12
Finiş-Zahra Sokak: 16.30
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi ikinci gün dereceleri:
|No.
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|Derece
|1
|1
|NEU Drift Racing Team
|Enver Haskasap
|Güner Şevketoğlu
|Skoda Fabia R5
|2
|29:43.1
|2
|3
|Fina Racing Team
|Cevdet Alptürk
|Mustafa Yücener
|Ford Fiesta R5
|2
|30:18.4
|3
|2
|Goodyear Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Odun
|Ford Fiesta S2000
|2
|30:53.8
|4
|5
|Kıbrıs Online Rally Team
|Barış Kalfaoğlu
|Ahmet Özerdem
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|32:32.8
|5
|6
|Kıbrıs Online Rally Team
|Mehmet Kamiloğlu
|Ahmet Gürün
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|32:35.0
|6
|12
|Doğa Koyuncu
|Şenay Karafelikli
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|32:37.2
|7
|7
|Goodyear Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|32:49.4
|8
|4
|NEU Drift Racing Team
|Halil Mulla
|Mehmet Çağla
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|33:32.8
|9
|9
|Goodyear Racing Team
|Kerim Hacımevlüt
|Rasim Çetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|34:05.8
|10
|17
|Zaim Kömürleri Rally T.
|Önder Zaim
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|34:21.6
|11
|15
|Karaduman Rally Team
|Özhan Karaduman
|Serdar Kumru
|Fiat Palio
|3
|37:04.8
|12
|16
|Karaduman Rally Team
|Osman Pozan
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Peugeot 206 Gti
|3
|38:50.4
|13
|10
|Team Evo RT
|Sadık Bilgimer
|Buse Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|Bitiremedi
|14
|8
|Team Evo RT
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|Bitiremedi
|15
|14
|Team Evo RT
|Hüseyin Yarkıner
|Ali Yöncü
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|Bitiremedi