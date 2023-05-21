Haskasap zafere sürdü

GÖKHAN KUZU
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası Chagla Food & Drink Lefkosa Ralli Sprint yarışını Enver Haskasap - Halil Mulla ikilisi kazandı.
Hamitköy bölgesinde gerçekleşen yarışta ikinci Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun , üçüncü Ömer Yıldız-Kani Avkıran oldular. Yarış sonrası dereceye giren pilotlara kupa takdim edildi.
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