Doğan, Halil Turan’la yollarını ayırdı

Aksa Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli golcüsü Halil Turan ile Doğan Türk Birliği yollarını ayırdı.

Tecrübeli oyuncu ayrılığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak bugüne kadar kendisine destek veren Bayar Piskobulu ve ailesine teşekkür etti, takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Halil Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

"2 yıl gururla formasını giydiğim Doğan Türk Birliği'nden bu günden itibaren başkan Bayar Piskobulu ile yaptığımız görüşmeden sonra ayrılma kararı aldık.

Bu güne kadar bana sahip çıkıp desteğini hiç esirgemeyen AİLEME ve her ne olursa olsun arkamda duran başkan Bayar abime teşekkür ederim.

Yeni sezonda Doğan Türk Birliği takım arkadaşlarıma da başarılar dilerim…

Artık yeni hedefler yeni takım. Hakkımızda hayırlısı"



