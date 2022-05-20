banner762
banner815
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
228 0
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
43 0
 
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
23 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
24 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
36 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
47 0
64 0
banner797
banner794

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

banner476

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

banner825
Formula 1'de sıradaki durak İspanya
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 22 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen üç, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 85
3. Sergio Perez (Meksika): 66
4. George Russell (Büyük Britanya): 59
5. Carlos Sainz (İspanya): 53
Takımlar
1. Ferrari: 157
2. Red Bull: 151
3. Mercedes: 95
4. McLaren: 46
5. Alfa Romeo: 31
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.