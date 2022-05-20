Sezonu birer puanla kapattılar

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 45. dakikada Alassane Ndao'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran konuk Galatasaray, aradığı golü 77. dakikada Mustafa Muhammed ile buldu ve skoru 1-1'e getirdi.
Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray 2021/2022 sezonunu 52, Antalyaspor ise 59 puanda tamamladı.
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