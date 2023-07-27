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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına Belçika ev sahipliği yapacak

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Formula 1'de sıradaki durak Belçika
 
Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 18.00, sprint yarışı 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30, yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar RedBull sürücüsü MaxVerstappen'in 9, takım arkadaşı SergioPerez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar
1. MaxVerstappen (Hollanda): 281 puan
2. SergioPerez (Meksika): 171
3. FernandoAlonso (İspanya): 139
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 133
5. George Russell (Büyük Britanya): 90
 
- Takımlar
1. RedBull: 452
2. Mercedes: 223
3. Aston Martin: 184
4. Ferrari: 167
5. McLaren: 87
 
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