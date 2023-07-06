Drag Derneği ve yarışçılar Kepez’e çıkartma yapıyor

Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü’nün organize ettiği 2023 Kepez Mahalli Oto Drag Yarışı 8-9 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da, Kepez Drag Pisti’nde yapılıyor. Ülkemizde başarılı bir şekilde Drag yarışları organize eden Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü’nün davetlisi olarak Antalya’ya gidiyor. Başkan İsmet Tufan, dernek yöneticileri ve üst düzey görevliler; Talmaç Başkaya, Samim Mamülcü, Tolga Tekin, Süleyman Aşina, Veli Muslu, Tibet Başkaya ve Kemal Akeler’den oluşan ekip, yarış günü Teknik Kontrol, Start Hakemliği, Zamanlamanın tutulması ve Eşleştirmelerin yapılması gibi önemli görevler üstlenerek 7 Temmuz Cuma günü adadan ayrılacak.
6 EKİBİMİZ YARIŞACAK
81 ekibin kayıt yaptırdığı 2023 Kepez Mahalli Oto Drag sezonunun ilk yarışı, 8 Temmuz’da sürelerin alınmasıyla başlayacak. Ülkemizden de 6 önemli yarışçının mücadele edeceği yarışta eşleşmeler 9 Temmuz Pazar günü yapılacak. Audi RS3 aracıyla Aykan Kalay 9 saniye sınıfında, Tofaş Turbo aracıyla İbrahim Alkan 10 saniye sınıfında, Kaan Soyal Audi S3 aracıyla 11 saniye sınıfında, Ömer İşlek VW Polo aracıyla 11 saniye sınıfında, Mehmet Karadeniz Honda Integra aracıyla 12 saniye sınıfında ve Ömer Özdemir Golf 2 aracıyla 12 saniye sınıfında yarışacak.
GÖREVLİ LİSTESİ:
Ekip Lideri: Talmaç Başkaya
Race Amerika Operatörü: Tolga Tekin
Süre Kayıtları Tutulması: Süleyman Aşina
Netice ve Eşleşmeler: İsmet Tufan
Start: Samim Mamülcü
Start: Veli Muslu
Eşleşmeler ve Kapalı Park: Tibet Başkaya
Teknik Kontrol: Kemal Akeler
YARIŞÇILAR:
Aykan Kalay – Audi RS3 – 9 Saniye
İbrahim Alkan – Tofaş Turbo – 10 Saniye
Kaan Soyal – Audi S3 – 11 Saniye
Ömer İşlek – VW Polo – 11 Saniye
Mehmet Karadeniz – Honda Integra – 12 Saniye
Ömer Özdemir – Golf 2 – 12 Saniye
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