Denner Karaağaç’ta zirvede

Oldukça kalabalık seyirci kitlesinin takip ettiği ve 22 ekibin start aldığı yarışta , Deniz Denner - Ömer Topçu ikilisi özel olarak hazırlanan 2.2 kmlik Karaağaç etabının rekorunu kırarak 1.21.096 ile günün galibi oldular. Oldukça çekişmeli geçen sezonun ilk tırmanma yarışında Loucas Christoforou 01.21.378 ile ikinci olurken, üçüncü ise Andreas Christoforou geldi.
E3 kategörisinde Behiç Topçu - Ahmet Demiray birinci gelirken , ikinci Hasan Karlıtaş - Vedat Coşar, üçüncü ise ilk kez yarışan Erdoğan Dağaştı - Dilek Keser oldular.
Oldukça çekişmeli geçen E4 kategorisinde Ahmet Öksüzoğluları - Olgun Tan birinci olurken ,ikinci Ahmet Bağrıaçık - Hakan Bağrıaçık , üçüncü Tancan Kemaler - Gökhan Özkarayel oldular.
E1 Kategörisinde Loucas Christoforou 1. olurken, ikinci Andreas Christoforou oldu.
E2 Kategörisinde Deniz Denner-Ömer Topçu birinci gelirken,Kemal Topçuoğlu İkinci,Emre Erosal - Emre Türkelman üçüncü olarak yarışı tamamladılar.
Kadınlarda günün birincileri Pilotlarda Huri Bağrıaçık olurken,ikinci Emine Keremoğlu oldu.Kadın Co-pilotlarda Dilek Dülger birinci, Ecem Çakır ikinci oldular.Gençlerde ise Olgun Tan birinci oldu.
Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen ,Avenue Dereboyu ,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen Tuning Torch Tırmanma ilk yarışında ödülleri Çatalköy-Esentepe belediye başkanı Ceyhun Kırok ve KKTOK Yetkilileri yarış sonunda servis alanında takdim ettiler.
|SIRA NO
|KAPI NO
|TAKIM
|PİLOT
|CO-PİLOT
|ARAÇ
|BEST TIME
|SINIF
|1
|1
|Denner Racing Team
|Deniz Denner
|Ömer Topçu
|Mitsubishi Lancer Evo
|00:01:21,096
|E2
|2
|2
|Jiklas Racing Team
|Loucas Christoforou
|Talex
|00:01:21,378
|E1
|3
|6
|Jiklas Racing Team
|Andreas Christofou
|Crosskart
|00:01:22,532
|E1
|4
|4
|B.Topçu Racing Team
|Kemal Topçuoğlu
|Honda Civic AWD
|00:01:28,212
|E2
|5
|10
|Sistem Co Racing Team
|Emre Erosal
|Emre Türkelman
|Ford Fiesta MKII
|00:01:28,272
|E2
|6
|12
|Sistem Co Racing Team
|Ömer Karanfil
|Gökhan Bolatçıoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|00:01:29,039
|E2
|7
|8
|NEUDRİFT Racing TEAM
|Ahmet Öksüzoğluları
|Olgun Tan
|Nissan Silvia
|00:01:30,965
|E4
|8
|5
|B.Topçu Racing Team
|Behiç Topçu
|Ahmet Demiray
|Honda Civic
|00:01:31,249
|E3
|9
|7
|Team YAN YAN
|Ahmet Bağrıaçık
|Hakan Bağrıaçık
|Nissan Silvia
|00:00:00,000
|E4
|10
|15
|Tancan Kemaler
|Gökhan Özkarayel
|Nissan Silvia
|00:01:32,838
|E4
|11
|20
|Team YAN YAN
|Muhammet Dağdaş
|Nissan 350z
|00:01:34,100
|E4
|12
|19
|Team YAN YAN
|Yaşam Karakurt
|Ali Kutluhanlar
|Toyota Soarer
|00:01:34,954
|E4
|13
|21
|Tuning Torch Racing
|Görkem Eren
|Onur Gani
|Nissan Silvia
|00:01:35,347
|E4
|14
|9
|B.Topçu Racing Team
|Hasan Karlıtaş
|Vedat Coşar
|Honda Civic
|00:01:37,221
|E3
|15
|14
|Tuning Torch Racing
|Ömer İlhan Sayar
|Serkan Bolkaner
|Nissan Silvia
|00:01:39,231
|E4
|16
|16
|Orhan Keleş
|Emre Dolat
|Nissan Silvia
|00:01:40,177
|E4
|17
|22
|Erdoğan Dağaştı
|Dilek Dülger
|Renault 9
|00:00:00,000
|E3
|18
|24
|Team YAN YAN
|Huri Bağrıaçık
|Sarp Toprak Ölmez
|Nissan Silvia
|00:01:45,750
|E4
|19
|23
|Team YAN YAN
|Emine Keremoğlu
|Nissan Silvia
|00:01:46,916
|E4
|20
|18
|Team YAN YAN
|İbrahim Can Eroğlu
|Ecem Çakır
|Nissan Silvia
|00:01:47,775
|E4
|21
|3
|Salih Çelikkaya
|İbrahim Çelikkaya
|Subaru Impreza
|00:02:06,022
|E2
|22
|17
|Team YAN YAN
|Cengizhan Güngör
|Kadir Arı
|Mazda RX-7
|00:02:15,433
|E4