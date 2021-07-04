Avusturya'da zafer Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı

Sezonun 9. mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Hollandalı sürücü, ilk sırada başladığı yarışı zirvede bitirerek kariyerindeki 15'inci Formula 1 zaferini elde etti.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, yarışta ikinci sırayı aldı. McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de podyumun üçüncü basamağına çıktı.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise mücadeleyi dördüncü sırada tamamladı.

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 182 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 150

3. Sergio Perez (Meksika): 104

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48



