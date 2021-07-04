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Avusturya'da zafer Verstappen'in

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı

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Avusturya'da zafer Verstappen'in
Sezonun 9. mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.
Hollandalı sürücü, ilk sırada başladığı yarışı zirvede bitirerek kariyerindeki 15'inci Formula 1 zaferini elde etti.
Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, yarışta ikinci sırayı aldı. McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de podyumun üçüncü basamağına çıktı.
Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise mücadeleyi dördüncü sırada tamamladı.
Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 182 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 150
3. Sergio Perez (Meksika): 104
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101
5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92
Takımlar klasmanı
1. Red Bull: 286
2. Mercedes: 242
3. McLaren: 141
4. Ferrari: 122
5. AlphaTauri: 48
 
 
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