3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan “3.Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi, dün akşam (18 Eylül Cumartesi) başladı. Geçilen 2 etabın sonunda Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi liderliğe yerleşti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, Limasol Sigorta sponsorluğunda üçüncü kez yapılıyor. Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünden dün akşamüzeri (18 Eylül Cumartesi) yapılan start seremonisiyle başlayan rallide start bayrağını Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, David People Direktörü Sami Osmanlı, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Asbaşkanı Mahmut Sezinler kaldırdı.

2 günlük programla organize edilen rallide 13 ekip start aldı ve starın hemen ardından ekipler iki kez art arda, yaklaşık 14 kilometrelik Balıkesir etabını geçtiler. Balıkesir köprü ve meşhur zıplama noktasında hazırlanan seyirci noktasında kalabalık ralli severin şahitlik ettiği ilk günü, Flat Out Rally Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi lider tamamlamayı başardı. MRB Racing Team’den, Hyundai i20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi ikinci olurken, yine Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışa katılan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi günün üçüncüsü oldular. Etapların ardından ekipler Atatürk Spor Kompleksi Otoparkında kurulan servis alanına gittiler ve kapalı park ile ilk günü noktaladılar.

Bugün (19 Eylül Pazar) Hamitköy Baraj, Sanayi ve Dikmen etapları geçilecek

Limasol Sigorta’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, NHG Construction, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilen yarış bugün (19 Eylül Pazar), yaklaşık 7,5 kilometrelik Hamitköy Baraj Etabı ile yeniden başlayacak. Art Arda iki kez geçilecek etabın ilk araç için start saatleri 10.03 ve 10.56 olarak belirlendi. Ardından iki kez art arda, yaklaşık 9 kilometrelik Sanayi Etabı geçilecek. Sanayi Etabı start saatleri ise 12.19 ve 13.12 olarak açıklandı. Baraj ve Sanayi etapları, Hamitköy Barajı yolu üzerinden ve yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından da izlenebilecek. Daha sonra servis alacak olan yarışçılar, servisin ardından iki kez art arda, yaklaşık 11 kilometrelik Dikmen Etabı’nı geçecekler. 15,20 ve 16,08’te başlayacak olan etap, Dikmen’den başlayıp Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bitecek. Dikmen Etabı Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından takip edilebilecek. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 17.30’da David People önünde yapılacak.

2021 Limasol Sigorta Rallisi İlk gün dereceleri