Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde toplanıp yen kararlar aldı.

Kararları açıklayan kurul ayrıca haftalık Covid 19 verilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.



45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir. HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI(16.09.2021) KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 07.09.2021 14.09.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 984 914 -7,11% Yerel vaka sayısı 780 607 -22,18% Karantinada pozitifleşen 182 217 19,23% Yurtdışı vaka 23 30 30,43% 100.000 de vaka sayısı 257,59 239,27 -7,11% 100.000 de yerel vaka sayısı 203,74 158,55 -22,18% Test sayısı 73.444 108.416 47,62% Test pozitiflik oranı 1,34% 0,84% -37,31% Hastanede tedavi gören 139 69 -50,36% Yoğun bakımda tedavi gören 14 12 -14,29% Yoğun bakım oranı 0,83% 0,73% -12,05% Aktif vaka sayısı 1942 1640 -15,55% Kaybedilen vaka sayısı 7 3 -57,14% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 07.09.2021 14.09.2021 Değişim KKTC GENELİ 36,7 34,1 -7,08% LEFKOŞA 44,5 36,5 -17,98% GAZİMAĞUSA 33,7 30,5 -9,50% GİRNE 38,8 39,8 2,58% İSKELE 19,7 25,1 27,41% GÜZELYURT 18,5 19,7 6,49% LEFKE 14,2 10,2 -28,17%

KARARLAR

Ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu doldurarak alacakları QR kodu ile adaya giriş yapabilirler.Bu işlemi yapamayan kişiler gerekli evraklarıyla 27/09/2021 tarihine kadar giriş yapabileceklerdir. QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler hızlı geçiş imkanından yararlanacaktır. Siteye giriş yapan; -KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”

-TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”

-AB vatandaşlarının “GREENPASS”

-UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” .Eklenen evraklar,ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

-Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar,ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

A) ÜLKE RENKLERİ Ülkeye ada dışı giriş kriterleriaşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafındanyayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları , son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Halihazırda çalışma izni bulunan (eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 Gün Karantina

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 Gün karantina

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

C) GENEL KURALLAR;

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

SINOVAC: 2 DOZ

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halindeaşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar,aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmişebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Seviye 1 : Test yok, kısıtlama yok(14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

: Test yok, kısıtlama yok(14 günde toplam 0-74/100000 kişi) Seviye 2 :7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)

:7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi) Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem göreceklerdir.

ADAPASS

e girecek kişilerin Adapass sorgulanması tüm ilçelerde kullanılacaktır.

, adapass.gov.ct.tr/company/registerkayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresi ve kendilerine SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacaktır.

Bar ve club,meyhane,cafe,restoran,süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler

Adapass sorgulaması 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

MEKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : 72 SAAT PCR/ANTIJEN AŞILI : 7 GÜN PCR/ANTİJEN AŞISIZ: 72 SAAT PCR/ANTİJEN AŞILI : 7 GÜN PCR/ANTİJEN

AŞISIZ : GİRİŞ YOK AdaPass KAT I AdaPass KAT II AdaPass KAT III RESTAURANT, MEYHANE, PASTANE, CAFE OTEL CASİNO BERBER / KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU BOKS / GÜREŞ ANTRENMAN BAR/CLUB İBADETHANELER AÇIK ALAN TAKIM SPORLARI KAPALI FİTNESS SALONLARI INTERNET CAFE GENÇLİK KAMPLARI STADYUMLAR BET OFİSİ DÜĞÜN ( YEMEKLİ-KOKTEYLLİ) KAPALI ALAN TAKIM SPORLARI KAHVEHANE / KIRAATHANE TOPLU DANS / TÖREN / MÜZİK GECE KLÜBÜ YÜZME HAVUZLARI SÜPERMARKET / AVM PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI BANKALAR KONSER / TİYATRO / SERGİ GENEL KURUL TOPLANTILARI KONGRELER DEVLET DAİRELERİ SİNEMA OFİSLER MAHKEMELER

Adapass sorgulaması 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 14 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

ANTİJEN TEST

( AŞILILAR HER 14 GÜNDE BİR) (AŞISIZLAR HER 7 GÜNDE BİR) OTEL ÇALIŞANLARI OKUL ÇALIŞANLARI CASİNO ÇALIŞANLARI ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR MÜZİSYENLER MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ BAR / CLUBÇALIŞANLARI BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR RESTAURANT ÇALIŞANLARI TAKIM SPORLARI YAPANLAR CAFÉ ÇALIŞANLARI YÜZME SPORLARI YAPANLAR MEYHANEÇALIŞANLARI KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR PASTANEÇALIŞANLARI KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ BANKA ÇALIŞANLARI GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR KAMU ÇALIŞANLARI BAKIM EVİ ÇALIŞANLARI OFİS ÇALIŞANLARI DENİZ / GEZİ TEKNE ÇALIŞANLARI İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI BET OFİS ÇALIŞANLARI BOKS,GÜREŞ YAKIN DÖVÜŞ SPORCULARI PLAJ/HAVUZ ÇALIŞANLARI

Tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak zorunludur. Kapalı alanlara her 3 m2’ye bir kişi, açık alanlara ise her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınacaktır.

Tüm işletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 3 m2’de bir kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye“Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler karantinaya tabi olacaktır. Aşısız temaslı kişilerden 10 günün bitiminde, çift aşılı kişilerden ise 7 günün bitiminde alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir. Temas Takip Birimi’nin veri tabanında temaslı olarak kaydı bulunmayan kişiler yasal olarak temaslı kabul edilmeyecek ve böylece bu kişilere temaslı olduklarına dair resmi belge düzenlenmeyecektir. Covid-19 pozitif kişiler, uygun görülmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek 4’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir. Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 275’er kişi

Eğitimin sürekliliği toplumda büyük önem arz etmektedir. Okulların kapatılması ancak toplum bulaşının kontrol altına alınamadığı durumlarda değerlendirilebilir. Dünyada eğitim ile ilgili ulusal yayınlar ve kılavuzlar incelendiği zaman okulların toplum bulaşında merkez teşkil etmediği ve ülkede bulaş riskini arttırmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim,okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci,şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş,boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda hergün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

Giriş-Çıkışlar

Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

Sınıf

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş,öksürük,boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

Hastalık

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

6. Sınıftan itibaren öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random testler yapılacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan ve program çerçevesinde açılacaktır.Her üniversite kendi Okul Pandemi Kurulu’nu oluşturacaktır. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü

Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulamasıyapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecek. Test sonucu negatif ise okuladönecek.

Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfagiren öğretmenler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün pcr test taraması yaptırmak ve testsonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir. Bu arada okul pandemi kurulu ,sınıf listesini TSHD aracılığı ile temaslı ekibineiletecektir.

Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin pcr testininpozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir.

7-10 günlük izolasyon süresinin sonunda ,öğrenci ve öğretmenler negatif pcr test sonucu ile okula dönebileceklerdir. Bu süreçte kişiler bireysel olarak yakın veya uzak temaslı olduklarına karar veremezler. Yakın temas veya temas durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verecek ve bu karar okul yönetimi aracılığı ile sınıfabildirilecektir.

Yapılan taramanın sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide pcr pozitif çıkması halinde ise bu sınıf sadece temaslı sayılacak ve maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ileokulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

Öğretmenin pcr testinin pozitif olaması durumunda, Öğretmenin tüm ders verdiğisınıflardaki öğrenciler (özellikle son 2 gün derse girdiği) pcr testi yaptırıp sonucu çıkıncaya kadar izole olmak üzere eve gönderilirler. Bu arada Okul Pandemi Kurulu sınıf listesini TSHD aracılığı ile temaslı ekibine iletecektir. Bu sınıflardan herhangi birinde 3 ve üzerinde kişide pcr pozitifliği saptanırsa o sınıf yakın temaslı sayılacak ve 7-10 gün süre ile evde izole olacaklardır.(İzolasyon süresi ve bu sürede ne zaman pcr testi yapılacağı hakkında temaslı ekibi okula bilgi verecektir.) Bu sürede öğrenciler uzaktan eğitime katılacaklardır.

Üçten daha az kişide pcr pozitifliği olması durumunda bu sınıf, diğer sınıflarla karışmadan maske takarak okula gelip derslere katılacaklardır. 14 gün boyunca sınıfa giren öğretmenler hergün semptom takibi yapacak ve herhangi bir semptom olması durumunda öğrenciyi pcr testi yapmak üzere eve gönderecektir.

Öğretmenin okulda temas ettiği diğer öğretmenler ve çalışanlar da mümkünse ayni gün değilse ertesi gün pcr testiyapacaklardır.

İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102 yebildireceklerdir.

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provaları salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunludur. Salonda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser, tombala vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak bu alanların büyüklüğü ne olursa olsun en fazla 250 kişi alınacaktır. Kapalı alanları kullanılmayacaktır.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür. Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları, müsabakaları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir.Yüzme havuzlarında görev alan kişilerin maske takacaklardır.Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür. Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür. Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının antrenmanlarının mümkünse açık alanlarda veya iyi havalandırılmış ortamlarda yapılması uygun görülmüştür. Belirtilen spor dallarının müsabakaları açık alanda yapılabilecektir. Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte biri kullandırılacak şekilde seyirci alınacaktır. Kapalı spor salonlarının (fitness, bireysel)sürekli bir şekilde havalandırılması, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Çalışanlarının sürekli maske takması gerekmektedir. Gençlik kamplarının yarı kapasite ile, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek yapılması uygun görülmüştür.

Otobüs, minibüs, “T izni” olan taksi, turistik minibüs izinli vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacaktır.

Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şöförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca her iki limandan Karar 1deki ada dışı giriş kriterlerine göre yolcu girişi yapılabilir.

Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür. Charter seferleriyle ülkemize gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem göreceklerdir. Ancak bu kişiler Kapalı otel turizmi yapanotellere girmeyi talep etmeleri halinde kişilerin aşılı veya aşısız olduklarına bakılmaksızın el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebilirler.Kapalı otel turizmi yapan otellere gelecek olan aşılı/aşısız kişiler tarifeli veya charter sefer ile gelebilirler.

Casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecektir.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin,meyhanelerin,kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir. Bar ve Clublarınkapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.Açık alanlarınaaynı anda her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilecektir.Ancak alana alınabilecek azami kişi sayısı250 kişi ile sınırlandırılacaktır. İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir. Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veyaantijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir. Bet ofisler kapalı alanlarının üçte birini çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Gece klüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partiler kapalı alanlarda yapılmayacaktır.

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kuralına uyarak yapılması uygundur. Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır.

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktırBu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır." Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.Adapass ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ninbelirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecektir. Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişilerin adapass sisteminden alacakları adakoduna göre sorgulanacaktır. Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurallara göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilir.Kayıt yaptırmayan aşağıda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Not: Yukarıda belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilirler.65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir. 12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen,belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre (5-14 günlük)merkezi karantinada kalacaklardır.Ev karantinası kurallarına uymayan kişilermerkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecektir.(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.Her okul“Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış antijen testsonuçlarının olması,- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yeme ve içme olmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takacaktır.Yolculuk sırasında ve sonrasında araçlar mutlaka havalandırılacaktır. Araçta şoför ve yolcular maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.Kapalı otel turizmine girecek aşısız kişilerin 5 günden fazla konaklamaları halinde 5. Gün testlerini yinelemeleri gerekmektedir.Kapalı otel turizmiile otellere KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır).Kapalı otel turizmine devam etmek isteyen oteller konaklamak amacıyla veya otel içerisinde bulunan restoran,cafe,plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir. Kapalı turizm uygulaması 30/09/2021 tarihinde son bulacaktır.-Gelin,damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 48 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.-Tören ve partilerlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır.-Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadaralana misafir kabul edilmesi gerekmektedir.Alanların büyüklüğü ne olursa olsun aynı anda 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır.-Düğünlerde sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.