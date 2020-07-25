Yarış günü

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Karting Derneği bugün Lefkoşa’da yarış düzenleyecekler. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ilk etkinliği olarak, sezonun ilk rallisi olan ÇDM Kaporta Boya Hamitköy Sprint Rallisi’ni bugün saat 10:00’daHamitköy bölgesinde hazırlanan etapta gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışınıbugün CemsaSporting Center’de yapacak. Bu sezon ilk kez kullanılacak RC7 pist şeklinde yapılacak yarış öğleden sonra başlayacak.

