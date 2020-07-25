Düello Akçay'ın

İsmet KARAOSMAN
TM İkinci Lig 7. Grupta Güzelyurt Antrenman Sahasında oynanan maçta Serhatköy, Akçay'ı konuk etti.
İsmail Ercan, Nurhan Kutlugün ve Mustafa Atikoğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçtan Akçay, 5-4 galip ayrıldı.
Gol düellosu şeklinde geçen maçta Akçay'ın gollerini Ferit, Doğan,Ali,Besim ve Şenol attı. Serhatköy'ün gollerini ise Mesut (2) ve Yakup'tan (2) geldi.
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