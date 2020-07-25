banner411
banner69
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
66 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
137 0
 
37 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
36 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
60 0
38 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
89 0
banner460

Düello Akçay'ın

banner27

Düello Akçay'ın
İsmet KARAOSMAN
TM İkinci Lig 7. Grupta Güzelyurt Antrenman Sahasında oynanan maçta Serhatköy, Akçay'ı konuk etti.
İsmail Ercan, Nurhan Kutlugün ve Mustafa Atikoğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçtan Akçay, 5-4 galip ayrıldı.
Gol düellosu şeklinde geçen maçta Akçay'ın gollerini Ferit, Doğan,Ali,Besim ve Şenol attı. Serhatköy'ün gollerini ise Mesut (2) ve Yakup'tan (2) geldi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.