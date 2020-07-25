Düello Akçay'ın

İsmet KARAOSMAN

TM İkinci Lig 7. Grupta Güzelyurt Antrenman Sahasında oynanan maçta Serhatköy, Akçay'ı konuk etti.

İsmail Ercan, Nurhan Kutlugün ve Mustafa Atikoğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçtan Akçay, 5-4 galip ayrıldı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta Akçay'ın gollerini Ferit, Doğan,Ali,Besim ve Şenol attı. Serhatköy'ün gollerini ise Mesut (2) ve Yakup'tan (2) geldi.