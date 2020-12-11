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Ralli camiasının, Gülok üzüntüsü

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Ralli camiasının, Gülok üzüntüsü
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) Üst Düzey-Yöneticisi ve Teknik Kontrol Komiseri Mehmet Gülok’un kardeşi Baybora Gülok genç yaşta hayatını kaybetti.
Lefkoşa’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Baybora Gülok’un (E-38) otopsisinde ölüm sebebi “obeziteye bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği” olarak belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Baybora Gülok’un hayatını kaybetmesi ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. KKTOK’un başsağlığımesajı şöyle:
“KKTOK Üst Düzey-Yöneticisi ve Teknik Kontrol Komiserimiz Sn. Mehmet Gülok ve lisanslı sporcumuz Bahadır Gülok’un çok kıymetli kardeşi Baybora Gülok’un vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet Gülok ailesi'ne başsağlığı ve sabırlar dileriz.”
 
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