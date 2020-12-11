ARESliler ilk maraton deneyimleri başarılı

Ülkemizde gerçekleştirilen ilk maraton olan “TrucksTradingLtd Alayköy Maratonu” koşusunda ARES kulübü sporcuları da koştular.

Erkan Uyar ve Kemal Elektrikçi 42.195 km.mesafesinde, Deniz Kalıbcıoğlu ve Melda Ünal 10 km.mesafesinde yarıştılar. ARES sporcuları Erkan Uyar ve Kemal Elektrikçi maratonda finiş görerek kariyerlerindeki ilk 42 kilometre 195 metre mesafesini koşmuş oldular. Kemal Elektrik kendi yaş kategorisinde ikinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.



