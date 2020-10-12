Offroad şenliği düzenleyecekler

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Dağ Çamur Offroad Derneği üyeleri, Pazar günü Akdeniz’de offroad şenliği düzenleyecek

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Dağ Çamur OffroadDerneği üyeleri, 18 Ekim Pazar günü offroad şenliği düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı günde yapılacak şenlikle ilgili Kuzey Kıbrıs Off Road Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli üyelerimiz, sizden istediğimiz herkes vatandaşlık görevini erkenden yerine getirip toplanma yerlerimizde buluşmaktır. Ama lütfen herkes vatandaşlık görevini yerine getirsin bu hem bizim hemde çocuklarımızın geleceğidir.

Toplanma yerlerimiz, Saat 10.00’da Lefkoşa eski Astro park yeri, Lapta saat 10.00 CabinRestaurant park yeri, Akdeniz köyü girişi Kırmızıgil Petrol İstasyonu karşısı saat 10:40 olarak belirlendi.

Kum tepeleri, çamur banyosu yapacağımız eğlence kaçmaz.Kum tepelerinde şeftali kebabı standı kurulacak. Pidede şeftali 4 adet+salata 20 TL olacak.”

