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Anorthosis taraftarlarına tutuklama

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Anorthosis taraftarlarına tutuklama
Maraş kökenli Anorthosis'in aşırı sağcı taraftar grubu Mahites'in, Maraş’ın sahil kesiminin bir kısmının sivile açılmasına tepki olarakDerinya sınır kapısında çıkardığı olaylardan sonra harekete geçen Rum polisi yaptığı araştırmalar neticesinde tutuklamalara başladı.
Rum polisinin araştırmaları sonucunda olaylarla ilgisi olduğu saptanan 27 ve 25 yaşındaki iki kişi tutuklandı. Polis araştırmalarına devam ettiğini de duyurdu.
 
 
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