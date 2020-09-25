MotoGP'de heyecan İspanya'ya taşındı

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'siyle sürecek

İspanya'nın Barselona kenti ile aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistteki yarışın sıralama turları bugün TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da 24 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk iki yarışını PetronasYamaha pilotu FabioQuartararo'nun kazanmasının ardından, sırasıyla RedBullKTM'den Brad Binder, Ducati'denAndreaDovizioso, RedBull KTM Tech 3'ten MiguelOliveira, PetronasYamaha'danFrancoMorbidelli ve Monster EnergyYamaha'danMaverickVinales podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 8. yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. AndreaDovizioso (İtalya): 84 puan

2. FabioQuartararo (Fransa): 83

3. MaverickVinales (İspanya): 83

4. Joan Mir (İspanya): 80

5. FrancoMorbidelli (İtalya): 64

Jack Miller (Avustralya): 64



