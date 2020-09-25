UEFA Avrupa Ligi'nde 34 takım play-off turuna yükseldi

Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Galatasaray, Ararat (Ermenistan), KuPS (Finlandiya), ViktoriaPlzen (Çekya), MaccabiHaifa (İsrail), Fehervar (Macaristan), Flora (Estonya), Cluj (Romanya), Celtic (İskoçya), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rio Ave (Portekiz), Rosenborg (Norveç), Charleroi (Belçika), Malmö (İsveç), PSV Eindhoven (Hollanda), HapoelBeer-Sheva (İsrail), SlovanLiberec (Çekya), Kİ Klaksvík (Faroe Adaları), Saraybosna (Bosna Hersek), Kopenhag (Danimarka), Tottenham (İngiltere), Granada (İspanya), Wolfsburg (Almanya), Legia Varşova (Polonya), Basel (İsviçre), Milan (İtalya), LASK (Avusturya), AEK (Yunanistan), Dundalk (İrlanda), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Standard Liege (Belçika), Glasgow Rangers (İskoçya), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Rijeka (Hırvatistan) tur atladı.
Play-off turu karşılaşmaları 1 Ekim'de oynanacak.
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