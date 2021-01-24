Monte Carlo'da kazanan Sebastien Ogier

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Toyota Yaris takımından Sebastien Ogier kazandı

Şampiyonanın 15 etaptan oluşan ilk ayağını, 2 saat 56 dakika 33.7 saniyede tamamlayan son şampiyon Ogier, Monte Carlo'da kariyerinin 8. zaferini elde etti.

Ogier'in takım arkadaşı Gallerli ElfynEvans, 32.6 saniye geriden ikinci, Hyundai I20 Coupe takımının Belçikalı pilotu ThierryNeuville ise liderin 1 dakika 13.5 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Böylece 37 yaşındaki Fransız sürücü Ogier, 30 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.

WRC'nin 2. ayağı, 26-28 Şubat tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.



