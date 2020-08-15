Macila, Serdarlı’da zafere sürdü

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği sezonun ikinci sprint ralisi olan Serdarlı Belediyesi Ralli, Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin birinciliğinde tamamlandı.

Skoda Fabia R5 arabaları ile birinci olan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisini, Murat Aşık – Vurkan Vurur takip ederken, Rauf Denktaş – Mehmet Mişon üçüncü, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi ise dördüncü oldular. Dereceye girenlere ödüllerini, Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım verdi.

