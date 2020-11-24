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KKTOK finale hazırlanıyor

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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu görevlileri, Canben Özpaşa’nın sorumluluğunda 1. Ayer Argün Rallisi için hazırlıklarını sürdürüyorlar

KKTOK finale hazırlanıyor
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının final yarışı 28 Kasım Cumartesi günü Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ana Sponsorluğunda Ayer Argün Anı Rallisi olarak gerçekleşecek.
6 özel etabın da Balikesir Bölgesinde gerçekleşeceği rallide servis alanı Erülkü Süpermarkette kurulacak. Yarışın sembolik startı ve podyum seremonisi Asmaaltı Tezgah Cafe’de gerçekleşecek. 1. Ayer Argün Rallisi, 10:00 – 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu görevlileri, Canben Özpaşa’nın sorumluluğunda 1. Ayer Argün Rallisi için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bu arada Ayer Argün Anı Rallisi zaman tablosu ve haritaları da yayınlandı.
 
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