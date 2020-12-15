Arıklı’dan ihtiyaçlı futbolculara yardım talebi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Futbolcular Derneğine lokal ve lokalin tadilatını üstlenme sözü verirken, futbola aktarılacak olan maddi yardımdan ihtiyaçlı futbolculara yardım edilmesini talebini de Spor Dairesi ile görüşecek

Berkem Korbay başkanlığındaki Futbolcular Derneği yönetim kurulu, Spor Dairesinin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Görüşme ile ilgili olarak Futbolcular Derneğinden şu açıklama yapıldı:

“Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile yaptığımız görüşmede Futbolcular Derneği lokali için bize Atatürk Stadyumunda bir yer sözü verdi. Ayrıca sayın bakan bizlere bu lokalin tadilatını üstleneceğini de kaydetti.

Görüşmemizde bu yıl bakanlık tarafından futbola aktarılacak olan maddi yardımdan futboldan uzak kalmış ihtiyaçlı futbolcularımız için yardım edilmesini talep ettik. Bu talebimiz doğrultusunda konuyu Spor Dairesi ile görüşeceğinin bilgisini bizlere aktardı.

Sözleşmeler konusunda da bizlere tam destek olduğunu aktaran Erhan Arıklı'ya bizi kabul ettiği için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.”



