Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim

Hilmi Karaca, “Her zaman tek rakip olarak kendimi gördüm ve kendi zamanlarımla yarışmaya çalıştım. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı Tigin Kişmir, ralli dünyamızın en önemli isimlerinden Hilmi Karaca ile röportaj gerçekleştirdi.

Tigin Kişmir’in, sembol isimlerden Rüzgarın oğlu Hilmi Karaca ile yaptığı tanıtıcı röportaj şöyle:

“Hilmi Karaca, eski organizasyonlar ile eski araçların, şimdikiler ile kıyaslanamayacak kadar farklı olduğunu söylerken şimdiki organizasyonlar çok profesyonelce hazırlanıyor, açıklamasını yaparken, güvenlik tedbirleri ve yarış programlarının dünya standartlarında yapıldığına dikkat çekti. Bundan dolayı KKTOK yönetimlerini kutlayan Hilmi Karaca, başarılarının devam etmesini dilerken, ralli araçlarının ise kesinlikle kıyaslanamayacağına vurgu yaptı. Şimdi araçlar çok hızlı, çok teknolojik ve çok profesyonel diyen Hilmi Karaca, ralli arabalarındaki sürat, denge, yol tutuş, fren noktaları, şanzıman sistemi, elfreni sistemi, inaılmaz derecede gelişti, sanki de araçlar kendileri gidiyor durumundadırlar, ifadelerini kullandı. Bizim zamanımızda böyle teknolojik gelişmeler olmadığı için kendimiz icatlar yaparak yarışıyorduk diyen Hilmi Karaca, gündelik kullandığımız arabaların süspansiyonlarının içini yağ doldurarak sertleşmesini sağlıyorduk, dedi. Bazen süspansiyonlar çok sert oluyordu ve araba tamamen kontrolsüz bir şekilde sağa sola zıplayıp konrolden çıkmaya çalışıyordu diyen Hilmi Karaca, “Benim St.Hillarion’da Ford Escort ile yaptığım kazada aracın süspansiyonlarını o kadar bir sert yapmıştım ki araba kendi istediği yere gidiyordu ve timsah virajını dönerken yoldan çıkıp takla atmıştım. ifadelerini kullandı. Şimdiki zamanda herşey çok profesyoneldir diyen Hilmi Karaca, “Yaklaşık 35 yıl aktif sporcu olarak yarıştım ama hiçbir yarışta hırs etmedim rakibim budur, şunu geçeyim, yok diğerini geçeyim düşüncem olmadı.” ifadelerini kullandı.

Her zaman tek rakip olarak kendimi gördüm ve kendi zamanlarımla yarışmaya çalıştım diyen Hilmi Karaca, “Bizler için dostluk ve arkadaşlık çok önemliydi ve çok güzeldi. Herkes birbirine yardımcı olurdu, bir aile gibiydi.” dedi.

Bizler için sporun yanında sosyalleşme de oluyordu diyen Hilmi Karaca “Bu sporu yapan veya yapmayı düşünen herkese ilk önce insani olmalarını, yardım sever olmalarını, yarışırken arkadaşlarını ve arkadaşlık ortamlarını düşünerek birbirlerine karşı hırs yapmamalarını tek rakiplerinin kendi zamanları olduğunu öğretmek isterim.” dedi. Hilmi Karaca, “Bir de benim için çok önemli olan ve her zaman hayalini kurduğum ileri sürüş tekniklerini bilerek bu sporu yapmalarını öğretmek isterdim.” dedi.

Keşke İngiltere’de doğsaydım diyen Hilmi Karaca, “İngiltere’de otomobil sporlarındaki hedeflerine ulaşması çok daha kolay olur ve tüm hedeflerime ulaşabilirdim.” sözlerini kullandı. İyi ki bu spora başladım ve hiç vazgeçmedim diyen Hilmi Karaca, “İmkanım olsa yarışmaya da devam ederim.” dedi. Çok beğendiğim hatta aşık olduğum bir araba var, Ford RS 200 diyen Hilmi Karaca, bu arabayla Gr B araçların yarıştığı dönemlerde yarışmak istediğini sözlerine ekledi. Dünya Ralli Şampiyonası sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim, diyen Hilmi Karaca, yetenekleri ve sürüş teknikleriyle hayran olduğu isimlerin Ahmet Şevketoğlu, Volkan Işık ve Sebastian Loeb olduğunu da belirtiyor.

Ülkemizde çok yetenekli genç rallicilerimiz vardır diyen Hilmi Karaca, “İmkan verilirse tüm sporcularımız çok yeteneklidir. Ralli sporu bizlerin genlerinden gelen bir yetenektir. Benim genç arkadaşlarıma söylemek istediğim rakiplerini hiçbir zaman küçümsememeleridir.” sözlerini kullandı. Yaptıkları işi çok ciddiye alsınlar, yarışı kazanmak için hırs yapmasınlar ve tek rakipleri kendi dereceleri olsun diyen Hilmi Karaca, “Birbirlerine yardımcı olsunlar ve

eski tecrübeli abilerinden, arkadaşlarından bilgi alarak, tecrübelerinden faydalanarak, rallideki stratejilerini belirlesinler.” ifadelerini kullandı.

Araba sürmek keyif işidir diyen Hilmi Karaca, “Gençler hiçbir zaman trafikte sürat yapmadan ve sürat yapmak ihtiyaçlarını güvenlik tedbirleri alınmış ralli parkurlarında profesyonelce yapsınlar.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin ralli sporuna başlarken en hızlı araba ile değil alt seviyelerden başlamalarını tavsiye eden Hilmi Karaca, yavaş yavaş yükselmelerini, bunun kendi sürüş teknikleri için çok önemli olduğuna dikkat çekti.