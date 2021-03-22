Okan,Artvin’de

Niyazi ERGÜLEN

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele edecek olan Karadeniz ekibi Artvin Çoruhspor, ülkemizden transfer gerçekleştirdi.

Hedefini Üçüncü Lig olarak belirleyen Artvin Çoruhspor, Artvin Şehir Stadında antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürürken, bölge esnafı da şampiyonluk yolunda kulübe büyük destek veriyor.

Artvin Çoruhspor, Lefke’nin genç golcüsü Okan Gün ile anlaştı. BALUS Menejerlik aracılığı ile Artvin Çoruhspor’a transfer olan Okan Gün, yeni takımınakatılmak için Türkiye’ye gitti.

