Formula 1'de pilotlar Belçika'da gaza basıyor

2020 Formula 1 sezonunun 7. yarışı Belçika Grand Prix’i antrenman turları ile dün resmen başladı

2020 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan Belçika Grand Prix’i, dün yapılan antrenman turları ile başladı. Toplam 44 turdan oluşan, 308.052 km’lik yarışta Mercedes-AMG Petronas sezonun 6. birinciliği için piste çıkacak.

Son şampiyon Lewis Hamilton üst üste ikinci, toplamda beşinci galibiyetine Spa’da ulaşmak isterken, takım arkadaşı ValtteriBottas ise ikinci birinciliği için yarışacak.

Belçika’daki yarış öncesinde Hamilton, 132 puanla pilotlar sıralamasının zirvesinde yer alırken, takım arkadaşı Bottas da 89 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Silverstone’da yaşadıkları sıkıntı sonrasında birkaç gün içinde ders çıkarıp doğru sonuca vardıklarını dile getiren Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Barcelona’da iyi bir sonuç alabilmemiz için birçok kişi yorulmak bilmeden çalıştı. İspanya’daki zafer bu çalışmanın sonucu oldu. Bir haftalık aradan sonra sezonun 3’te birini tamamlayacağız. Önümüzdeki yarışın gerçekleşeceği Spa Pisti’nde 2017 yılından beri kazanmıyoruz. Bu sebeple Belçika’da tamamlanmamış bir işimiz olduğunu düşünüyoruz. Kolay olmayacak; hafta sonunun yağmurlu geçmesi ihtimali işleri daha da zorlaştırıyor. Ayrıca AnthoineHubert’in trajik kaybından sonra bu piste ilk kez geliyoruz. Bu hafta sonu kendisini anacağız” ifadelerini kullandı.

Belçika Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı şöyle:

29 Ağustos Cumartesi

13.00 - 14.00 3. Antrenman Turu

16.00 - 17.00 Sıralama Turları

30 Ağustos 2020 Pazar

16.10 Belçika Grand Prix



