Badminton’da hediyeler veriliyor

Badminton Federasyonu ve Anıl Spor işbirliği ile Corona virüsüne karşı başlattığı Challenge Badminton yarışmasına yurt dışından katılan ve dereceye giren sporculara hediyeleri teslim edilmeye başlandı.

Hediyelerimizin ilk dağıtımı Erzincan, Çorum ve Tekirdağ illerine yapılırken İkinci dağıtımı ise İzmir, Samsun ve Bafra'ya yapılacak. Yarışma sonucında dereceye giren sporcular da aldıkları hediyelerle bu güzel anıyı fotoğraflarken mutlu ve sevinçli olduklarını dile getirdiler. Ayrıca sporcular KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve yönetim kuruluna düzenlemiş olduğu bu güzel organizasyon için teşekkür ettiler.

